Минобороны Пакистана: война с Индией может начаться в течение четырех дней

Асиф подчеркнул, что Пакистан намерен отвечать в полную силу в случае начала активных боевых действий. Глава Минобороны сообщил, что уже сейчас государство находится в состоянии повышенной готовности. При этом он отметил, что ядерное оружие Пакистан намерен применить только в случае появления прямой угрозы в отношении государства и его безопасности.