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Минобороны Пакистана: война с Индией может начаться в течение четырех дней

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна намерена отвечать в полную силу в случае начала войны с Индией.

Источник: Комсомольская правда

Война между Пакистаном и Индией может начаться в течении следующих двух-четырех дней. Об этом заявил глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью для Samaa TV.

«Тучи войны сгущаются над регионом, а напряженность между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня», — сообщил он.

Асиф подчеркнул, что Пакистан намерен отвечать в полную силу в случае начала активных боевых действий. Глава Минобороны сообщил, что уже сейчас государство находится в состоянии повышенной готовности. При этом он отметил, что ядерное оружие Пакистан намерен применить только в случае появления прямой угрозы в отношении государства и его безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия призвала Индию и Пакистан к мирному разрешению возникших разногласий между странами, а также проявлению сдержанности в вопросах их решения.