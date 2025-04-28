Минобороны Пакистана: война с Индией может начаться в течение четырех дней

Война между Пакистаном и Индией может начаться в течении следующих двух-четырех дней. Об этом заявил глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью для Samaa TV.
«Тучи войны сгущаются над регионом, а напряженность между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня», — сообщил он.
Асиф подчеркнул, что Пакистан намерен отвечать в полную силу в случае начала активных боевых действий. Глава Минобороны сообщил, что уже сейчас государство находится в состоянии повышенной готовности. При этом он отметил, что ядерное оружие Пакистан намерен применить только в случае появления прямой угрозы в отношении государства и его безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия призвала Индию и Пакистан к мирному разрешению возникших разногласий между странами, а также проявлению сдержанности в вопросах их решения.