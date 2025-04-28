В море упал истребитель F-18 ВМС США с авианосца Harry S. Truman

По данным ВМС США, истребитель F/A-18 Hornet сорвался с палубы авианосца USS Harry S. Truman и упал в воды Красного моря.
«F/A-18E буксировался в ангарном отсеке, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксировочный тягач были сброшены за борт», — передают ВМС США.
Уточняется также, что самолет затонул, один член экипажа пострадал, однако погибших нет. Сейчас ведется расследование происшествия.
Атомный авианосец Harry S. Truman в настоящее время выполняет задачи в Аравийском море, поддерживая удары по позициям хуситов. Инцидент с падением истребителя случился во время предполетной подготовки.
Ранее хуситы заявили, что в результате американских авиаударов по нефтяному терминалу Рас-Иса в йеменской провинции Эль-Ходейда пострадали трое российских граждан. Как сообщил министр иностранных дел правительства хуситов Джамаль Амир, пострадавшими оказались члены экипажа нефтяного танкера.