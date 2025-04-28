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Ребенок оставил царапины на картине стоимостью €50 млн: что ответил музей

Ребенок повредил картину Марка Ротко за 50 млн евро в музее Роттердама.

Источник: Комсомольская правда

В музее Роттердама произошло ЧП. Несовершеннолетний посетитель оставил царапины на работе американского художника Марка Ротко. Стоимость картины — 50 миллионов евро, уточняет BBC.

Ребенок повредил художественное произведение со звучным названием «Серый, оранжевый на бордовом, № 8». Марк Ротко написал эту картину в 1960 году. Художник продал труд голландскому музею Бойманса-ван-Бёнингена. Известно, что юный посетитель нанес картине ущерб не специально: всё случилось по неосторожности. Пока не ясно, кто понесет ответственность за причиненный вред.

«В настоящее время мы изучаем следующие шаги по обработке картины. Мы ожидаем, что в будущем работу снова можно будет выставить», — отметили в музее.

В России, тем временем, продолжает творить и развиваться в сфере искусства Сергей Жигунов. В его планах сейчас оживление полотна Коровина. Сергей Жигунов расскажет историю любви художника и актрисы Надежды Комаровской по средствам создания шоу.