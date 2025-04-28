Ребенок оставил царапины на картине стоимостью €50 млн: что ответил музей

Ребенок повредил художественное произведение со звучным названием «Серый, оранжевый на бордовом, № 8». Марк Ротко написал эту картину в 1960 году. Художник продал труд голландскому музею Бойманса-ван-Бёнингена. Известно, что юный посетитель нанес картине ущерб не специально: всё случилось по неосторожности. Пока не ясно, кто понесет ответственность за причиненный вред.