В музее Роттердама произошло ЧП. Несовершеннолетний посетитель оставил царапины на работе американского художника Марка Ротко. Стоимость картины — 50 миллионов евро, уточняет BBC.
Ребенок повредил художественное произведение со звучным названием «Серый, оранжевый на бордовом, № 8». Марк Ротко написал эту картину в 1960 году. Художник продал труд голландскому музею Бойманса-ван-Бёнингена. Известно, что юный посетитель нанес картине ущерб не специально: всё случилось по неосторожности. Пока не ясно, кто понесет ответственность за причиненный вред.
«В настоящее время мы изучаем следующие шаги по обработке картины. Мы ожидаем, что в будущем работу снова можно будет выставить», — отметили в музее.
В России, тем временем, продолжает творить и развиваться в сфере искусства Сергей Жигунов. В его планах сейчас оживление полотна Коровина. Сергей Жигунов расскажет историю любви художника и актрисы Надежды Комаровской по средствам создания шоу.