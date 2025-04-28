Левитт прокомментировала объявление перемирия в дни 80-летия Победы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала перемирие, которое объявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Речь идёт о прекращении боевых действий с российской стороны в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп оптимистично настроен относительно перспектив завершения конфликта на Украине.
Она добавила, что американская сторона хочет, чтобы прекращение огня стало постоянным.
«Как я понимаю, президент Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент Трамп чётко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — сказала Левитт.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
«Пока он сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист. Оба лидера должны сесть за стол и путём переговоров найти способ завершить этот конфликт», — уточнила она.
Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие. Все боевые действия со стороны РФ останавливаются в период с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая.
В Кремле подчеркнули, что Российская Федерация призывает Украины также прекратить боевые действия. В случае, если Киев нарушит перемирие, ВС РФ оставляют за собой право на адекватный и действенный ответ.