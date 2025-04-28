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SIC Noticias: в Лиссабоне началось восстановление электроснабжения

В столице Португалии вслед за Порту и Коимбре начали восстанавливать электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В Португалии в ночь на 28 апреля произошел масштабный сбой в работе электросетей. Как итог, большинство жителей остались без света. В Лиссабоне вечером 28 апреля по Москве начались восстановительные работы, сообщает телеканал SIC Noticias.

К настоящему моменту подача электричества нормализована в португальских городах Порту и Коимбре. Сбой случился и в соседней Испании.

Как отметили на телеканале, работу электросетей возобновляют также в пригородах Лиссабона. Отдельно упомянули продвигающийся процесс восстановления подачи энергии в городе Одивелаш, расположенном к северо-западу от столицы.

Власти Испании считают, что масштабный сбой может быть связан с киберпреступниками. Электросети также были частично повреждены во Франции и Андорре.