SIC Noticias: в Лиссабоне началось восстановление электроснабжения

В Португалии в ночь на 28 апреля произошел масштабный сбой в работе электросетей. Как итог, большинство жителей остались без света. В Лиссабоне вечером 28 апреля по Москве начались восстановительные работы, сообщает телеканал SIC Noticias.
К настоящему моменту подача электричества нормализована в португальских городах Порту и Коимбре. Сбой случился и в соседней Испании.
Как отметили на телеканале, работу электросетей возобновляют также в пригородах Лиссабона. Отдельно упомянули продвигающийся процесс восстановления подачи энергии в городе Одивелаш, расположенном к северо-западу от столицы.
Власти Испании считают, что масштабный сбой может быть связан с киберпреступниками. Электросети также были частично повреждены во Франции и Андорре.