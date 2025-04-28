Суд оставил блогера Лерчек и ее экс-супруга Чекалина под домашним арестом

Московский городской суд оставил в силе постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема. Фигурантам дела вменяют причастность к незаконным финансовым операциям с переводом денег за рубеж. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные суда.