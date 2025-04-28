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Суд оставил блогера Лерчек и ее экс-супруга Чекалина под домашним арестом

Суд Москвы оставил блогера Лерчек и ее экс-супруга под домашним арестом.

Источник: Комсомольская правда

Московский городской суд оставил в силе постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема. Фигурантам дела вменяют причастность к незаконным финансовым операциям с переводом денег за рубеж. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные суда.

«Постановление суда первой инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — следует из сообщения суда.

В 2023 году Чекалины фигурировали в деле о налоговых нарушениях — их обвиняли в неуплате более 300 млн рублей. Однако после полного погашения задолженности уголовное преследование за уклонение от налогов было прекращено.

Новые обвинения последовали в октябре 2024 года: экс-супругам и их деловому партнеру вменили незаконный вывод свыше 250 млн рублей через фиктивные документы. Как утверждает обвинение, в платежных поручениях обнаружились ложные данные о причинах и получателях переводов.

В декабре того же года суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для блогера Лерчек и ее бывшего мужа.