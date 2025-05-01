Москва встречает праздник Первого Мая без светомаскировки

После почти четырех лет темноты тяжело привыкнуть к новому образу Москвы, с ее освещенными от электрических огней улицами. Особенно сейчас, когда милиционер, увидев проезжающую мимо машину с включенными фарами дальнего света, громко свистит в свисток, а потом его смущенно убирает, вспомнив, что режим темноты больше не действует. Войдя в свой кабинет, я первым делом потянулся задернуть занавески и не сделал этого только потому, что свет из здания напротив напомнил мне о том, что делать это больше не нужно.