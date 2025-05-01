Москва встречает праздник Первого Мая без светомаскировки

Тогда газета называлась Moscow News и издавалась на английском языке. Ниже приводится полный перевод одной из статей, опубликованных в № 35 Moscow News от 1 мая 1945 года.
Победа в Берлине сорвала темные занавески с окон московских квартир и офисов, зажгла уличное освещение и радость в сердцах жителей столицы, которые вновь увидели город таким, каким он был 1408 ночей назад. Именно столько дней прошло с тех пор, как Москва впервые закрасила окна, спрятала золотые купола и фасады зданий под темной мрачной краской, чтобы те не стали мишенью для ночных бомбардировщиков люфтваффе.
Огни радости
Сегодня Москва снимает с себя военную форму. Она смотрит в ночь, и в ее взгляде нет ни горя, ни гнева, ни страдания, которых было так много за прошедшие четыре года.
Вновь светят гигантские рубиновые звезды на башнях Кремля, гирлянды огней освещают улицы и площади, а другие указывают на перекинутые через Москву-реку мосты. Нам больше не нужны карманные фонарики, и сердца наши преисполнены радостью, когда дворники счищают белую краску с бордюров и углов зданий.
Видимых следов войны становится все меньше. Созданное архитекторами величие города больше не искажено уродливой камуфляжной краской. Не увидеть на углах улиц «карманных» светофоров милиционеров. Теперь на вечернем свидании с любимой девушкой ты не спотыкаешься о гидранты и не боишься, что сигнал воздушной тревоги испортит встречу.
Дивный сон
После почти четырех лет темноты тяжело привыкнуть к новому образу Москвы, с ее освещенными от электрических огней улицами. Особенно сейчас, когда милиционер, увидев проезжающую мимо машину с включенными фарами дальнего света, громко свистит в свисток, а потом его смущенно убирает, вспомнив, что режим темноты больше не действует. Войдя в свой кабинет, я первым делом потянулся задернуть занавески и не сделал этого только потому, что свет из здания напротив напомнил мне о том, что делать это больше не нужно.
Мне кажется, что многие москвичи даже в каком-то смысле злоупотребляют своей вновь обретенной свободой: жильцы квартир садятся за ужин или готовятся ко сну, не закрывая себя занавесками от огромного мира. Но я их понимаю: им, вероятно, так же надоело смотреть на окна, завешенные черными шторами изнутри, как и мне — снаружи; к тому же на улицах витает праздничная атмосфера, прятаться от которой не хочется.
Вчера я увидел, что на окраине города собранные из рельсов танковые препятствия свалены в высокую кучу на свалке. Картина шокировала меня, вернув воспоминания трехлетней давности, когда противотанковые ежи повсюду стояли на московских улицах. В то время немецкие войска находились вблизи города, а москвичи готовились к смерти или победе на баррикадах. Теперь эти препятствия разделяют судьбу гитлеровцев: их дни сочтены.
Мы прекрасно помним, как в начале зимы 1941 года Гитлер назначил дату триумфального парада своих войск на Красной площади. Если бы провидение подсказало немцам, что 1 мая 1945 года, чуть больше чем через три года, в центре Москвы пройдет парад совершенно другого рода — парад Красной Армии, посвященный победе над фашизмом, — они, вероятно, не позволили бы безумному фюреру привести Германию к катастрофе, которая настигла их сегодня.
Еще до объявления о сегодняшнем параде Победы москвичи могли догадаться о его приближении по подготовке, которая велась на Красной площади и прилегающих к ней улицах. На тротуарах была нарисована цветная разметка для участвующих в параде различных родов войск и подразделений. Также по идущим среди толп Героям Советского Союза и генералам в летней форме с новыми белыми парадными ремнями стало понятно, что по этому случаю в столицу были приглашены почетные гости.
Прошлой ночью я прогулялся по Красной площади. Сегодня по ней пройдут боевые командиры и солдаты одержавшей победу над фашизмом армии, танки и орудия, которые оказались лучше немецких. Судя по нарисованным «демаркационным линиям», они пройдут мимо Большого театра, над великолепной колоннадой которого развеваются 16 флагов с золотыми гербами каждой из 16 союзных республик. Затем участники марша повернут на Красную площадь и пройдут мимо Исторического музея, который расположен напротив здания американского посольства. Фасад музея украшен огромным портретом маршала Сталина в парадной форме. Плакат на здании символизирует единство великих союзных наций: «Слава войскам Красной Армии и нашим союзникам, которые соединились на Эльбе, в сердце фашистской Германии!».