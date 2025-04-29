В Республике Конго отмечена вспышка заболеваемости холерой

В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка холеры. Об этом сообщает радио Okapi, ссылаясь на заявление министра здравоохранения страны Роже Камбу.
Согласно данным министра, за прошедшую неделю в стране было зафиксировано 1 198 случаев холеры, включая 22 смертельных исхода. При этом общее число заболевших с начала года уже превысило 15,7 тысячи человек.
Как передает радио, вспышка тяжелого заболевания обнажила существенные недоработки в деятельности санитарных служб, в первую очередь за пределами крупных городов. Специалисты здравоохранения указывают на недостаточную оснащенность медучреждений.
Накануне в Роспотребнадзоре отметили, что в России сохраняется благополучная ситуация по холере — случаев заражения не зарегистрировано, ситуация находится под контролем ведомства.