Повторился осьминожек: «Кракен» вновь победил всех

На пятом месте — якутский феномен «Диадорова. Против течения». На него на родине ходят, как на марвеловские блокбастеры, по 45 человек на сеансе, то есть, переводя на нормальный язык, полные залы на всех показах. Эти 9 млн рублей за прошедший уикенд дорогого стоят: Якутия демонстрирует пример того, что можно сделать региональный фильм для местного проката и получить настолько невероятные результаты, что вся страна будет говорить об этом. По крайней мере, профессионалы обсуждают этот кейс еще с прошлого уикенда, когда «Диадорова» была на третьем месте национальной кассы. И если остальные регионы подтянутся, мы получим совсем не то кино, к которому привыкли и которое в большой своей части зрителю несколько приелось.