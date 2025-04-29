Торжественный контент: в Москве презентовали новые сериалы РЕН

— Пользуясь служебным положением, я всех привлек в кино, — рассказал «Известиям» Владислав Котлярский. — Одна из новелл «СМЕРШ 3» называется «Москва. 1944 год». И так совпало, что моей маме и двум ее младшим сестрам в 1944 году было семь лет, пять и один год. Ровно столько же, сколько было и моим дочкам в момент съемок. Семья мамы жила тогда на улице Горького, ныне Тверская. И в нашем сериале появляется линия истории моих родных. Маму сыграла моя старшая дочь Элина, а младшие Николь и Ариана — моих тетушек.