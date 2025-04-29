За кадры: оператор «Мастера и Маргариты» получил «Белый квадрат»

— Так как эта премия чисто операторская, в голосовании участвуют именно профессионалы индустрии. Конечно, когда они тебя отмечают, когда тебя признают коллеги, операторы, это приятно, потому что ты сам не всегда можешь оценить свою работу, — сказал перед церемонией «Известиям» оператор картины «Сто лет тому вперед» Михаил Милашин. — Свободы было не так много, потому что в этой картине используется очень много компьютерной графики, соответственно, многие кадры были четко продуманы. Всегда картины с таким количеством графики имеют некоторые ограничения. Но мне кажется, учитывая наш жанр, у нас получилось найти нужное визуальное решение. Наверное, номинация на «Белый квадрат» об этом говорит.