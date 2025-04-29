Календарь на 29 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник с универсальной «пропиской» — Всемирный день желаний — служит напоминанием о том, что мечтать не вредно, а очень даже полезно. Особенно если мечтать правильно. Формально праздник придумали в 2016 году как день, когда люди могут загадывать желания и запускать их «во Вселенную» — кто-то записывает в блокнот, кто-то сжигает бумажку, а кто-то просто шепчет себе под нос перед сном. Главное — искренне и без списков типа: «1. Машина, 2. Вилла, 3. Абонемент в зал (ну ладно, вино и суши)». Психологи считают, что процесс загадывания желания помогает лучше понять свои цели и внутренние потребности. А еще это просто приятно.