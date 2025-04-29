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Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: более 29,8 тысячи россиян пострадали от укусов клещей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности, наблюдается обычная для весеннего эпидпериода тенденция к росту, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России свыше 1,9 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 29,8 тысячи граждан в связи с укусами клещей. Наблюдается обычная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областях, Республике Татарстан и Алтайском крае.

«В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий — уже обработано более 53,7 тысячи гектаров. К предстоящему открытию детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году запланированы акарицидные обработки на 40,6 тысячи гектаров, к настоящему моменту обработано 2,1 тысячи гектаров», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.