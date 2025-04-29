Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей

«В России свыше 1,9 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 29,8 тысячи граждан в связи с укусами клещей. Наблюдается обычная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту», — рассказали в Роспотребнадзоре.