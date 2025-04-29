Вэнс: Киев не выиграет в конфликте, но возможен сценарий ядерной эскалации

Украинская сторона не одержит победу в конфликте, если боевые действия продолжатся «в ближайшие годы», однако не исключён «сценарий ядерной эскалации», заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.
Вэнс прокомментировал высказывания о том, что в случае, если конфликт на Украине будет продолжаться ещё несколько лет, то «российская сторона не выдержит».
«Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится ещё несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию. Но это не та реальность, в которой мы живём», — сказал он.
Вэнс выразил мнение, что если боевые действия не прекратятся, то в результате «это может привести к эскалации в ядерный конфликт».
Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты сделали РФ и Украине «честное предложение».