Пресса — мощное оружие в деле истребления фашизма

Не менее важны и актуальны задачи, которые стоят перед прессой на нынешнем этапе войны. Более того, они даже стали более значительными. Если прежде цели участия в войне не вызывали споров, то теперь, когда она подходит к концу, возникает вопрос о будущем мире. Достичь его можно, решив множество сопутствующих проблем. Каким будет этот мир и на чем он будет основан? Здесь различия в подходе к самой проблеме становятся гораздо более заметными. Однако от решения этого вопроса зависит, будут ли оправданы надежды тех, кто храбро сражался и не жалея сил стремился обеспечить лучший мир после войны.