Пресса — мощное оружие в деле истребления фашизма

Тогда газета называлась Moscow News и издавалась на английском языке. Ниже приводится полный перевод одной из статей, опубликованных в № 36 Moscow News от 5 мая 1945 года.
5 мая советская пресса отмечает свой профессиональный праздник. День печати в этом году отмечается в момент, когда война почти выиграна. Советские журналисты могут с гордостью смотреть на результаты работы, которая была проделана за последние четыре года войны. Трудно переоценить роль печатного слова в поддержании морального духа советского народа и приближении победы. Без сомнений, советская пресса — это выдающийся пример единства, преданности своим принципам, неустанной борьбы для достижения главной цели этой войны — поражения фашизма и победы демократических принципов.
С другой стороны, и враг пользовался печатным словом для достижения своих преступных целей. Прежде мир не знал столь лживой демагогии и аморальной прессы, как в фашистских странах, особенно в Германии. Бессовестная нацистская пресса поистине стала рупором в руках ее фашистских главарей. В один прекрасный день работа пропагандистской машины Геббельса будет исследована, но уже сейчас очевидно, насколько широко и подло фашисты использовали это мощное и позорное оружие.
Важную роль в приближении победы сыграла антигитлеровская пресса. Без ежедневного, настойчивого и неустанного повторения тезисов о необходимости борьбы с фашизмом было бы крайне сложно объединить миллионы людей для достижения общей цели. Радио тоже стало важным инструментом в этом деле, хотя пока оно и не способно полностью заменить печатные издания, а лишь дополняет их усилия.
Мы хорошо понимаем, что советская пресса отличается от зарубежной. Большинство изданий в других странах — это продукт рыночной экономики. Они принадлежат газетным трестам и корпорациям. В СССР пресса не обслуживает интересы частных владельцев. У нас также существует несколько иное понимание «свободы печати». С нашей точки зрения, такая свобода печати, которая позволяет врагам демократии и сторонникам фашизма безнаказанно отравлять общественное мнение, по меньшей мере, должна вызывать вопросы. Война показала, что подрывная деятельность в журналистике не менее опасна, чем подрывная деятельность в любой другой сфере общественной жизни.
Тем не менее необходимо отметить, что пресса антигитлеровских стран сделала немало для победы над общим врагом. Многим крупным газетам, возможно, было нелегко адаптировать свою работу к новым задачам. Но в итоге война, от исхода которой зависела судьба всех народов, заставила редакторов и издателей сконцентрироваться на обсуждении проблем, затрагивающих миллионы людей по всему миру. Наиболее актуальная проблема свелась к вопросу: ради чего ведется эта война?
Существовало множество ответов на этот вопрос, но в разгар борьбы никто не мог отрицать, что основным объединяющим фактором всех наций, краеугольным камнем великого антигитлеровского альянса было твердое убеждение, что эта война должна закончиться поражением фашизма. Никакая другая победа не стоила бы всех пролитых слез, крови и пота. Блестящие успехи на фронте, самые зрелищные антивоенные кампании не имели бы никакого смысла, если бы они не приближали нас к общей цели. Таким образом, у войны была очень определенная и четкая миссия — расправиться с фашистскими варварами. Издания подходили к решению этого вопроса по-разному, в зависимости от редакционной политики, но пока шла борьба, существовал и консенсус, согласно которому гитлеровский режим угнетения и насилия должен быть уничтожен.
Не менее важны и актуальны задачи, которые стоят перед прессой на нынешнем этапе войны. Более того, они даже стали более значительными. Если прежде цели участия в войне не вызывали споров, то теперь, когда она подходит к концу, возникает вопрос о будущем мире. Достичь его можно, решив множество сопутствующих проблем. Каким будет этот мир и на чем он будет основан? Здесь различия в подходе к самой проблеме становятся гораздо более заметными. Однако от решения этого вопроса зависит, будут ли оправданы надежды тех, кто храбро сражался и не жалея сил стремился обеспечить лучший мир после войны.
Как мы можем гарантировать, что эта проблема будет решена должным образом? Для этого нужно убедиться в том, что боевой лозунг свободолюбивых наций — искоренение фашизма — будет выполнен в буквальном смысле. В своем майском приказе маршал Сталин призвал советский народ добить фашистское чудовище. Сокрушить последние оплоты фашизма недостаточно, чтобы полностью его уничтожить. Важно сохранять бдительность, всегда быть на страже и выявить малейшие проявления фашизма, особенно его зверскую идеологию и неустанно бороться с любыми попытками отнестись к его сторонникам со снисхождением. Проявление терпимости к фашистской идеологии равносильно содействию ее выживанию.
Очевидно, что нет более мощного средства, способного укрепить иммунитет общественной жизни для борьбы против микробов фашизма, чем пресса, которая ежедневно обращается к миллионам людей на понятном им языке. Этот инструмент может возыметь огромный эффект в обеспечении стабильного мира, но в то же время может оказаться опасным оружием, направленным против него. В мире есть крупные издатели, которые специализируются на распространении самых реакционных взглядов. Теперь, когда законы военного времени постепенно уходят в прошлое, эти реакционеры готовятся действовать.
Нет сомнений в том, что они искренне сожалеют о физической или политической — не имеет значения, какой именно — смерти Гитлера и его приспешников, перед которыми всегда были готовы выстроиться в «пятую колонну». Существует серьезная угроза, что последний выстрел этой войны будет заглушен канонадой профашистской прессы, которая не меньше, чем побежденные немецкие фашисты, заинтересована в попытке оправдать преступников, совершивших ужасные деяния и принесших столько страданий человечеству.
Однако есть еще одна угроза: те, кто называет себя «независимыми», после окончания боевых действий отстранятся от участия в борьбе с остатками преступников, ответственных за погружение мира в продолжающийся почти шесть лет кровавый хаос.
Сегодня, когда победа уже близка, сторонники мира и демократии, а также противники грабительских войн должны объединить свои ряды и быть готовыми в любой момент отражать атаки реакционных сил. Фашизм был сокрушен на поле боя. Он был разоблачен в своей истинной сущности и осужден. Однако в идеологической войне, которая должна быть продолжена, день победы еще не наступил. Поэтому, когда гул пушек смолкнет, демократическая пресса снова столкнется с задачей борьбы с фашистской идеологией и профашистской политикой, борьбы за братство народов и прочный мир.
Автор: И. Ермашеев.