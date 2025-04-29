В Вологодской области суд оштрафовал главврача роддома из-за отказа делать аборт

За последнее время этот случай уже не первый. 16 апреля «Коммерсантъ» писал, что Генпрокуратура выявила в Вологодской области шесть случаев «незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги» прерывания беременности как в областном роддоме, так и в других клиниках региона. Инициатором проверки выступил депутат Госдумы Алексей Канаев, к которому обратились возмущенные местные жительницы.