Тайная жизнь на Западе и песни на мове. Где скрывается некогда популярная российская певица Тамара Гвердцители

Сейчас Тамара Гвердцители живёт, по сути, на четыре города, и среди них нет Москвы. В Тбилиси у её семьи есть пара солидных особняков в закрытом посёлке на берегу Черепашьего озера. На приусадебном участке — фонтан и голубые ели. Ей приходится много бывать в Ереване, но это вынужденно — из-за мюзикла, который она там поставила. У неё была постоянная съёмная квартира в Бруклине (Нью-Йорк) стоимостью $14 тысяч в месяц. Плюс она часто приезжает в Лондон к сыну.