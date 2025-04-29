Тайная жизнь на Западе и песни на мове. Где скрывается некогда популярная российская певица Тамара Гвердцители

Американские гастроли Гвердцители.
21 мая 2025 года в пригороде Майами, в большом зале на тысячу с лишним мест, выступит певица Тамара Гвердцители. Все билеты — их стоимость от 55 до 125 долларов — уже распроданы. Выручка организаторов без учёта расходов составит около 100 тысяч долларов. Если поверить экспертам, что звёзды обычно получают до 30% от общей суммы, то Гвердцители заработает 30 тысяч долларов (или 2,5 млн рублей по текущему курсу).
Этот концерт будет первым из уже запланированного мини-тура по США. В прошлом мае Гвердцители тоже гастролировала по Америке, и тогда не обошлось без скандала. Она неожиданно спела на мове, хотя ранее у неё не было в репертуаре украинских песен. Это не понравилось её российским поклонникам.
В этом году народная артистка РФ осторожнее. В афише подчёркивается, что она будет петь на русском, а также французском, английском, грузинском и украинском языках.
63-летняя певица никогда не делала громких заявлений. Переехав из Москвы в Тбилиси после начала СВО, она сказала журналистам, что не отменяет, а откладывает любые концерты в России из-за того, что «началась эта спецоперация».
После скандального прошлогоднего выступления на мове Тамара Гвердцители попыталась восстановить свою репутацию в нашей стране. Певица дала интервью отечественному СМИ, из которого следует, что она всегда и везде поёт прежде всего на русском языке и что она переехала в Грузию ещё до СВО из-за умирающей матери.
Но Тамара Гвердцители так и не объяснила, почему перестала выступать у нас. Некоторые журналисты предполагают, что из-за лондонского бизнеса её сына.
Где поселился сын Тамары Гвердцители в Лондоне.
Наследника певицы зовут Александр Кахабришвили. Ему недавно исполнилось 39. В Москве он ходил в младшую школу при грузинском посольстве. Среднюю и старшую школу окончил в американском Бостоне. Высшее образование получил в Лондонском университете искусств.
С сыном Гвердцители какая-то странная путаница. Многие СМИ ошибочно выдают за него то паттайского дизайнера Германа Шалумова, то биробиджанского музыканта Вячеслава Пасманика. Всё из-за их совместных фотографий с Гвердцители.
Александр Кахабришвили удалил свои старые соцсети, а новые ведёт под псевдонимами и без фото. Интернет-следа у него почти нет. Life.ru выяснил, что сын певицы продолжает обучение. Сейчас он готовит диссертацию в Королевском колледже Лондона на тему «Советские специальные операции во время гражданской войны в Испании, 1936−1939».
Интересно, что научным руководителем Кахабришвили является профессор и спец по ядерным доктринам Джо Майоло — этот человек последовательно демонизирует Россию и Владимира Путина, среди его работ — Putin’s Nuclear Gambit: The Revival of Russian Strategic Thought. Кажется, что Александр Кахабришвили может стать тем самым экспертом с постсоветского пространства, который вечно хает СССР и Россию для западного зрителя.
А вот собственного бизнеса у сына певицы, судя по английским базам, уже как лет десять нет. Раньше он владел лондонской многопрофильной компанией Caesar complex Ltd. В британском регистре указан лондонский адрес Александра Кахабришвили — один из добротных таунхаусов с собственным задним двором на Шортлендс-роуд. Это домовладение было продано в 2019 году за 322 тысячи фунтов стерлингов. Не исключено, что покупателем выступила семья Гвердцители.
Где сейчас певица.
Грузинка Тамара Гвердцители получила российский паспорт в 2000 году. Именно в нашей стране она разбогатела, стала народной артисткой и лауреатом многочисленных премий, долгие годы трудилась на сцене Театра Российской армии и ведущей шоу «Голос».
Тамара Гвердцители была обласкана и советской властью. В студенческие годы она свободно ездила на фестивали в Сан-Ремо, Дрезден и Париж. Советские конкурсные жюри ей всегда благоприятствовали и отправляли за границу именно её.
Сейчас Тамара Гвердцители живёт, по сути, на четыре города, и среди них нет Москвы. В Тбилиси у её семьи есть пара солидных особняков в закрытом посёлке на берегу Черепашьего озера. На приусадебном участке — фонтан и голубые ели. Ей приходится много бывать в Ереване, но это вынужденно — из-за мюзикла, который она там поставила. У неё была постоянная съёмная квартира в Бруклине (Нью-Йорк) стоимостью $14 тысяч в месяц. Плюс она часто приезжает в Лондон к сыну.
В Москве она тоже бывает, но редко. Например, по слухам, она посетила прощание с Зурабом Церетели.
Что осталось у Тамары Гвердцители в Москве.
Певица продолжает владеть бизнесом в столице России: ИП в сфере копирования и торговли аудиозаписями, а также компанией «Студия Тамары Гвердцители», которая давно не отчитывалась по доходам.
У певицы могут оставаться две роскошные квартиры в Москве и добротная дача в пригороде.
Так, пятикомнатные апартаменты в помпезном ЖК «Ласточкино гнездо» на Садовом кольце, у Оружейного сквера, — это премиальное жильё в престижном Тверском районе. Цена — около 120 млн рублей.
Также имеется «двушка» в отреставрированной и осовремененной сталинке на берегу Кожуховского затона. На противоположном берегу, в Южнопортовом районе, стоит парк развлечений «Остров мечты». Стоимость жилплощади — до 30 млн рублей.
Дача артистки под Зеленоградом была отремонтирована и отделана за счёт федерального канала. Стоит она около 20 млн рублей.