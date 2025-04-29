В ГД внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС

«Продолжая работу, начатую несколько лет назад совместно с Российским союзом спасателей, вносим законопроект, уравнивающий права сотрудников федеральных и региональных спасательных и пожарных служб. Те льготы, которые заслуженно есть и федеральных спасателей и пожарных, в частности, право на досрочное пенсионное обеспечение, должны быть доступны и законодательно зафиксированы и для их региональных коллег. Это будет справедливо. Одна и та же работа, нагрузка, одни и те же риски, а льготы разные — именно на устранение этой несправедливости и направлен наш законопроект», — отметил Нилов.