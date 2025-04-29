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В ГД внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС

Депутаты ЛДПР внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам региональных спасательных и пожарных служб досрочно выйти на пенсию, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.

«Законопроект позволит спасателям и пожарным регионального уровня приобрести права на досрочное пенсионное обеспечение наравне со спасателями и пожарными МЧС России, тем самым реализуются конституционные принципы равенства и справедливости в отношении конкретной категории работников», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В ней уточняется, что спасатели федерального уровня, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеют право выйти на пенсию по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста, при наличии стажа работы в соответствующих должностях не менее 15 лет. Мужчины и женщины, проработавшие не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) имеют право на назначение страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет. Однако спасатели и пожарные регионального уровня выходят на страховую пенсию по старости в общеустановленном пенсионном возрасте — мужчины в 65, женщины в 60 лет.

«Продолжая работу, начатую несколько лет назад совместно с Российским союзом спасателей, вносим законопроект, уравнивающий права сотрудников федеральных и региональных спасательных и пожарных служб. Те льготы, которые заслуженно есть и федеральных спасателей и пожарных, в частности, право на досрочное пенсионное обеспечение, должны быть доступны и законодательно зафиксированы и для их региональных коллег. Это будет справедливо. Одна и та же работа, нагрузка, одни и те же риски, а льготы разные — именно на устранение этой несправедливости и направлен наш законопроект», — отметил Нилов.