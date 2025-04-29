С 1 мая повысят зарплаты. Кто будет получать больше и на сколько

С 1 мая запланированы повышения зарплат для ряда категорий работников, в том числе в бюджетной сфере. Однако, если говорить об ИТ-отрасли, ситуация здесь выглядит менее однозначной. Так охарактеризовал ситуацию на рынке директор по информационным технологиям финансовой группы БКС, основатель Академии ИТ-менеджмента IPWK Алексей Карпунин.
— В последние месяцы мы наблюдаем заметное замедление темпов роста ИТ-команд, снижение спроса на новых специалистов, особенно начинающего уровня. Рынок оказался перенасыщен так называемыми «джунами», что ограничивает возможности для их трудоустройства. Дополнительное давление оказывает и волна сокращений, затронувшая ИТ-команды в некоторых крупных компаниях. Тем не менее, несмотря на общее охлаждение рынка, я ожидаю роста зарплат в ИТ-секторе. Скорее всего, это повышение не будет точечным, а примет массовый характер, поскольку есть несколько ключевых причин для такой динамики, — добавил Алексей Карпунин.
Во-первых, сохраняется острый дефицит квалифицированных кадров по многим направлениям. Особенно востребованы специалисты по 1С, DevOps-инженеры, инженеры сетевого оборудования, опытные разработчики. За такими специалистами продолжается настоящая охота, и работодателям приходится предлагать конкурентные условия, чтобы удержать их в командах.
Во-вторых, за годы бурного роста ИТ-рынка сформировался существенный разрыв в зарплатах между теми, кто работает в одной компании долго, и теми, кто недавно менял работу. Сейчас работодатели сталкиваются с необходимостью сокращать этот разрыв, чтобы сохранить ключевые компетенции и удержать ведущих сотрудников.
Поэтому, сделал вывод Алексей Карпунин, несмотря на замедление найма, массовый пересмотр зарплат в ИТ-секторе остаётся вполне вероятным.
— Сегодня запускается всё больше программ немонетарного и монетарного стимулирования для производственных специальностей. С одной стороны, это продиктовано довольно сложной ситуацией на рынке труда, связанной с кадровым голодом. С другой — это вопрос мотивации молодых специалистов производственных профессий приходить в российские компании и применять собственные знания и навыки на волне бурного развития, — рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.
По его словам, в зависимости от квалификации и области профессиональной деятельности индексация зарплат сотрудников производства может составить 5−10%.
Также Сергей Шихов отметил, что что особый интерес для крупных производственных компаний сегодня начинают представлять специалисты, умеющие разбираться в искусственном интеллекте и готовые предлагать инновационные решения с его применением на практике.
— Мы стремимся интегрировать ИИ в совершенно разные направления и убеждены, что это позволит оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить эффективность труда, — добавил Сергей Шихов.
Если говорить о строительстве, то цены растут — повышение зарплаты работникам является адекватной реалией сегодняшнего дня. Но, помимо индексации, есть дефицит квалифицированных специалистов, которые необходимы для качественного развития строительной компании. На этот момент обратил внимание руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.
В первую очередь, по его словам, дефицит кадров затрагивает рабочие профессии — нужны специалисты с высокой квалификацией. Плотники были и есть на вес золота. В небольших строительных компаниях плотник сегодня получает больше руководителя.
Также способствует росту и развитию строительных компаний введение цифровизации. Внутри штата не всегда есть такие специалисты. На эти задачи нанимают подрядчиков.
— Но если компания хочет повысить уровень своей цифровизации, то открывает штатную вакансию, совмещающую в себе несколько направлений цифровых задач. Зарплаты у таких специалистов растут на 20−30%, — рассказал Вячеслав Котлов.
Сфера ИЖС сейчас находится не в самом цветущем состоянии. Спрос есть, но сложности с ипотечными программами и свободным капиталом уменьшают количество продаж. При этом строительная компания не может строить в убыток, поэтому значительных скидок конечный потребитель не видит. Так представляет ситуацию на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
— Всё это приводит к необычной ситуации: помимо очевидной индексации заработной платы строителям, проектировщикам, инженерам, в строительной отрасли стоит задача мотивации креативных sales-менеджеров. Эффективные продажи нужны строительным компаниям, поэтому «продажникам», умеющим продавать, застройщики готовы платить больше, — добавил Максим Лазовский.