С 1 мая повысят зарплаты. Кто будет получать больше и на сколько

— В последние месяцы мы наблюдаем заметное замедление темпов роста ИТ-команд, снижение спроса на новых специалистов, особенно начинающего уровня. Рынок оказался перенасыщен так называемыми «джунами», что ограничивает возможности для их трудоустройства. Дополнительное давление оказывает и волна сокращений, затронувшая ИТ-команды в некоторых крупных компаниях. Тем не менее, несмотря на общее охлаждение рынка, я ожидаю роста зарплат в ИТ-секторе. Скорее всего, это повышение не будет точечным, а примет массовый характер, поскольку есть несколько ключевых причин для такой динамики, — добавил Алексей Карпунин.