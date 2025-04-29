Вэнс: конфликт на Украине перерастет и в ядерную войну, если его не остановить

Продолжение конфликта на Украине создает серьезную угрозу для перерастания в другую фазу — ядерную. Об этом проинформировал вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с блогером Чарли Кирком.
«У мейнстримных СМИ есть странная идея, что если продержаться еще несколько лет, Россия рухнет, Украина вернет территории, и все станет как до конфликта. Это может перерасти в ядерную войну», — сказал он.
Вэнс подчеркнул, что затягивание конфликта может обернуться катастрофой.
Вице-президент акцентировал, что администрация США официально придерживается курса на мирное разрешение кризиса. Как он пояснил, президент Дональд Трамп дал четкое распоряжение своему окружению использовать все возможные средства для завершения боевых действий.
Ранее KP.RU писал, что в рядах ВСУ заявили о мрачном моменте в конфликте.