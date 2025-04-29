Как изменится жизнь россиян 1 мая 2025 года: публичные алименты, увеличение пенсий, ограничения на перевод денег

С 30 мая вступают в силу новые штрафы за нарушения в области защиты персональных данных. Для граждан размеры санкций увеличатся с 2−6 тыс. до 10−15 тыс. рублей, а для организаций — с 60−100 тыс. до 300−500 тыс. рублей. Ужесточаются также меры за повторные правонарушения. Вводится ответственность для операторов за неуведомление о намерении обрабатывать персональные данные, а также за их неправомерную передачу. За неуведомление, сопряжённое с утечкой данных, юридические лица могут получить штраф до 3 миллионов рублей, а за массовую утечку — до 15 миллионов рублей.