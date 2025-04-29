Как изменится жизнь россиян 1 мая 2025 года: публичные алименты, увеличение пенсий, ограничения на перевод денег

С 1 мая 2025 года россиян ждёт ряд значительных изменений в законодательстве, которые повлияют на различные аспекты жизни. Реформа коснётся таких важных тем, как расчёт детских пособий, долги по алиментам, утильсбор на автомобили и правила кредитования. Далее более подробно рассмотрим каждое из ожидаемых нововведений.
Изменения правил выплат на детей.
В мае 2025 года ожидаются значительные изменения в системе выплат на детей. Президент поручил правительству разработать новые правила, которые будут включать в себя увеличение предела дохода семьи, при котором пособие всё ещё будет выплачиваться. Также будет сокращён срок учёта доходов и внедрён механизм, позволяющий рассчитывать средний доход на члена семьи без НДФЛ. Конкретные детали изменений станут известны после 15 мая. Кроме того, выплаты за апрель будут произведены досрочно — 30-го числа, чтобы избежать задержек из-за приближающихся майских праздников.
Публичные долги по алиментам.
В России будет создан «чёрный список» неплательщиков алиментов, который обещают сделать общедоступным. Законопроект подразумевает включение в реестр должников, привлечённых к ответственности и находящихся в розыске. Федеральная служба судебных приставов будет составлять и обновлять этот список, а информация о неплательщиках останется доступной до полного погашения долгов. Цель законопроекта — защитить интересы детей и стимулировать отцов выполнять свои обязательства.
Ограничения на перевод денег.
Согласно новым правилам, сумма денежного перевода без открытия банковского счёта теперь ограничена 100 тысячами рублей. Если вам нужно отправить большую сумму, потребуется пройти процесс полной идентификации личности и открыть счёт в банке. Эти меры направлены на повышение безопасности финансовых операций и предотвращение мошенничества.
Новые коды ОКВЭД для блогеров.
С 1 мая вступают в силу новые требования для блогеров, зарегистрированных в реестре Роскомнадзора. Они будут обязаны указывать коды ОКВЭД, отражающие вид их деятельности в виртуальном пространстве. Классификация включает в себя коды, связанные с распространением информации в социальных сетях, связями с общественностью и рекламными услугами.
Пенсионерам увеличат выплаты.
Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста или получившим первую группу инвалидности в апреле 2025 года, значительно увеличат фиксированную выплату к пенсии. Её размер вырастет с 8908 рублей до 17 816 рублей, что станет заметной поддержкой для пожилых граждан. Повышение произойдёт автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.
Новые требования к обработке персональных данных.
С 30 мая вступают в силу новые штрафы за нарушения в области защиты персональных данных. Для граждан размеры санкций увеличатся с 2−6 тыс. до 10−15 тыс. рублей, а для организаций — с 60−100 тыс. до 300−500 тыс. рублей. Ужесточаются также меры за повторные правонарушения. Вводится ответственность для операторов за неуведомление о намерении обрабатывать персональные данные, а также за их неправомерную передачу. За неуведомление, сопряжённое с утечкой данных, юридические лица могут получить штраф до 3 миллионов рублей, а за массовую утечку — до 15 миллионов рублей.
Штрафные санкции для водителей.
Также в мае ожидается ужесточение штрафных санкций за ряд нарушений. Теперь проезд на красный свет обойдётся водителям в 2500 рублей вместо прежних 1000. За выезд на встречную полосу придётся заплатить 7000 рублей, а ещё вы рискуете и вовсе лишиться прав на срок до полугода. Нарушители, совершившие остановку или стоянку на пешеходных переходах, могут ждать штраф в 3000 рублей. Кроме того, в большинстве городов начнёт действовать система автоматической фиксации подобных правонарушений.
Сократится содержание кредитной истории граждан.
С 9 мая вступают в силу изменения в правила формирования кредитной истории граждан. Отныне сведения о месте рождения будут исключены из перечня данных. Останутся лишь Ф. И. О., дата рождения, а также обязательные для идентификации гражданина паспортные данные, ИНН и СНИЛС.
Новые правила расчёта утилизационного сбора на авто.
С 1 мая вступают в силу новые правила расчёта утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Теперь в формулу будут входить не только базовые ставки, но и средняя рыночная стоимость транспортного средства, а также реальные затраты на его приобретение. Для этого владельцам потребуется предоставить полный пакет документов. Важно отметить, что размер утильсбора для автомобилей, не включённых в перечень Минпромторга, увеличится в три раза. Эксперты прогнозируют, что данные изменения приведут к росту цен на автомобили из ЕАЭС в среднем на 25%.
Расширение списка параллельного импорта.
С 8 мая произойдут некоторые изменения в перечне товаров, разрешённых для параллельного импорта. Обновление коснётся как электроники, так и продукции машиностроения. В частности, некоторые автомобильные бренды, такие как KIA и Hyundai, будут исключены из списка в то время, как новые марки электроники, например AEG, Ariston, Panasonic, Philips и Samsung, присоединятся к числу разрешённых к ввозу товаров.
Расширение оснований для признания иноагентом.
Со 2 мая вступит в силу закон, в соответствии с которым иностранным агентом смогут признавать тех, кто помогает иностранным государственным органам в деятельности против безопасности России, а также тех, кто привлекает граждан к сбору информации в сфере военно-технической деятельности.