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Жители Обнинска услышали громкий взрыв

Жители Обнинска Калужской области вечером услышали громкий звук, похожий на взрыв, над городом. Об этом сообщили очевидцы.

Громкий взрыв произошел над Обнинском.

Жители Обнинска Калужской области вечером услышали громкий звук, похожий на взрыв, над городом. Об этом сообщили очевидцы.

«Звук был настолько громким, что у меня затряслись окна», — рассказала одна из жительниц Обнинска. Другие пользователи также отметили, что звук напоминал взрыв и был слышен в разных частях города, пишут «Осторожно, новости».

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территориями нескольких регионов страны. В частности, 40 БпЛА были уничтожены над территорией Курской области.