Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции

«Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — приводит РБК слова депутата.