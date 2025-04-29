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Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции

Во время заседания Совета законодателей председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил наличие разногласий в оценке ряда законопроектов между ним и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Володин считает, что последний неверно понимает нормы Конституции.

Володин раскритиковал Клишаса за иное толкование норм Конституции.

Во время заседания Совета законодателей председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил наличие разногласий в оценке ряда законопроектов между ним и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Володин считает, что последний неверно понимает нормы Конституции.

«Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — приводит РБК слова депутата.

Вячеслав Володин отметил, что Государственная дума выражает позицию исключительно граждан России, которые на прямых выборах избрали депутатов, и именно народ поручил парламентариям защищать его интересы. В своем telegram-канале Клишас прокомментировал высказывание Володина, отметив, что теперь у него (Клишаса) появилась возможность для построения полноценной карьеры.

Ранее Клишас раскритиковал новый учебник по семьеведению. Он считает, что среди составителей издания оказались мракобесы — сторонники эзотерики и родологии. Помимо этого политика не устроил законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных, так как, по его мнению, он противоречит постановлению Конституционного суда, пишет «Царьград».