Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции

Володин раскритиковал Клишаса за иное толкование норм Конституции.
Во время заседания Совета законодателей председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил наличие разногласий в оценке ряда законопроектов между ним и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Володин считает, что последний неверно понимает нормы Конституции.
«Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — приводит РБК слова депутата.
Вячеслав Володин отметил, что Государственная дума выражает позицию исключительно граждан России, которые на прямых выборах избрали депутатов, и именно народ поручил парламентариям защищать его интересы. В своем telegram-канале Клишас прокомментировал высказывание Володина, отметив, что теперь у него (Клишаса) появилась возможность для построения полноценной карьеры.
Ранее Клишас раскритиковал новый учебник по семьеведению. Он считает, что среди составителей издания оказались мракобесы — сторонники эзотерики и родологии. Помимо этого политика не устроил законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных, так как, по его мнению, он противоречит постановлению Конституционного суда, пишет «Царьград».