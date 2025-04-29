Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от укусов клещей

В ведомстве напомнили, что клещи обитают в траве и кустарниках, что делает прогулки в лесу и парке особенно рискованными для детей. Насекомое цепляется за одежду, а затем двигается вверх в поисках «удобного» места для укуса, в этой ситуации крайне важно, следить за детьми, особенно за малышами, которые еще не могут уверенно ходить или стоять.