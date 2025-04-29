Ребёнок в Люберцах отпугнул домушника при взломе квартиры

По словам матери, вернувшись с уроков и поднявшись на пятый этаж, мальчик заметил мужчину в тёмной кепке и солнцезащитных очках. Он описал его как «блогера».
«Этот человек ковырялся в замке нашей двери и разговаривал по мобильному. Заметив меня, он произнёс: “Ну, всё”, завершил звонок и спрятал инструмент в карман», — рассказала женщина Newsalert.
Не понимая ситуации, сын принял злоумышленника за мастера, пришедшего чинить дверную ручку. Он поприветствовал его, открыл дверь своим ключом и заперся в квартире. После этого он немедленно позвонил родителям и рассказал о происшедшем. Злоумышленник за это время скрылся.
По словам мальчика, это был молодой человек со светлыми волосами и в бежевых брюках. Он отметил, что видел похожие солнечные очки в припаркованном рядом автомобиле. На двери квартиры остались следы взлома, включая повреждённую уплотнительную резинку замка.
Ранее стало известно, что Госдеп США решил отправить Киеву отмычки и оборудование для вскрытия кодовых замков. Оно позволит открывать машины без ключей, обходя сигнализацию.