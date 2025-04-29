Ребёнок в Люберцах отпугнул домушника при взломе квартиры

Не понимая ситуации, сын принял злоумышленника за мастера, пришедшего чинить дверную ручку. Он поприветствовал его, открыл дверь своим ключом и заперся в квартире. После этого он немедленно позвонил родителям и рассказал о происшедшем. Злоумышленник за это время скрылся.