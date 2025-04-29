В штате Борно в Нигерии 28 апреля случилось ЧП. По словам очевидцев, взорвалось самодельное устройство. Об этом рассказывает агентство Reuters.
По данным местных жителей, от взрыва погибли минимум 26 человек. Известно, что террористы скрылись на двух автомобилях. Им удалось совершить задуманное и заложить бомбу.
Как отмечает агентство, штат Борно известен мятежами. За ними, чаще всего, стоят исламисты.
Следственный комитет РФ, тем временем, предъявил обвинение в теракте и изготовлении взрывчатых веществ Игнату Кузину. В результате его преступных действий погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. В Раде, между тем, признали участие Киева в этом убийстве.