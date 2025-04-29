Сработало самодельное устройство: что известно о взрыве в Нигерии

Следственный комитет РФ, тем временем, предъявил обвинение в теракте и изготовлении взрывчатых веществ Игнату Кузину. В результате его преступных действий погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. В Раде, между тем, признали участие Киева в этом убийстве.