Суд в Москве оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Московский городской суд оставил под домашним арестом блогера Валерии Чекалиной, известную как Лерчек, заявил адвокат Константин Третьяков.
Кроме того, суд оставил под домашним арестом бывшего мужа Лерчек Артёма Чекалина.
«И Валерии, и Артёму исключили из мотивировки основание на то, что “могут продолжить заниматься преступной деятельностью”, остальное — без изменения», — сказал Третьяков в беседе с агентством РИА Новости.
Напомним, речь идёт о деле о незаконном выводе из Российской Федерации 250 миллионов рублей. Фигурантами являются Валерия Чекалина, Артём Чекалин., а также соучредитель фирмы Чекалина Роман Вишняк.
Ранее сообщалось, что Троицкий суд в российской столице продлил срок домашнего ареста всем фигурантам до 26 мая текущего года.
В январе суд наложил арест на имущество Чекалиной на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства по уголовному делу. Также арестованы средства Лерчек в размере 45 миллионов рублей.