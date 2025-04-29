«Мы уже побили все рекорды»: Дональд Трамп охарактеризовал первые 100 дней президентства

Американский лидер Дональд Трамп поделился результатами своей деятельности на посту президента Соединенных Штатов. Он охарактеризовал работу нынешней администрации как «историческую». По словам хозяина Белого дома, все рекорды уже побиты. Такой комментарий Дональд Трамп оставил в своей соцсети.