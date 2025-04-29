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«Мы уже побили все рекорды»: Дональд Трамп охарактеризовал первые 100 дней президентства

Трамп назвал историческими достижения первых 100 дней на посту президента.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп поделился результатами своей деятельности на посту президента Соединенных Штатов. Он охарактеризовал работу нынешней администрации как «историческую». По словам хозяина Белого дома, все рекорды уже побиты. Такой комментарий Дональд Трамп оставил в своей соцсети.

Он напомнил, что является избранным президентом США уже 100 дней. Дональд Трамп доволен своей работой и считает, что добился многого.

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку», — подчеркнул американский лидер.

Он также заявил, что управляет не только Соединенными Штатами. По мнению Дональда Трампа, он властвует над всем миром.