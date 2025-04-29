«Мы уже побили все рекорды»: Дональд Трамп охарактеризовал первые 100 дней президентства

Американский лидер Дональд Трамп поделился результатами своей деятельности на посту президента Соединенных Штатов. Он охарактеризовал работу нынешней администрации как «историческую». По словам хозяина Белого дома, все рекорды уже побиты. Такой комментарий Дональд Трамп оставил в своей соцсети.
Он напомнил, что является избранным президентом США уже 100 дней. Дональд Трамп доволен своей работой и считает, что добился многого.
«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку», — подчеркнул американский лидер.
Он также заявил, что управляет не только Соединенными Штатами. По мнению Дональда Трампа, он властвует над всем миром.