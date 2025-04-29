Мурашко оценил возможность продажи лекарств через «Почту России»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Для начала продажи лекарств через «Почту России» в населенных пунктах без медорганизаций нужно определить список нужных препаратов, которые можно выдавать без риска, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее он сообщал, что министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через «Почту России» в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций.
«Самое главное определить список нужных препаратов с одной стороны и с другой стороны, чтобы не было риска на отпуск», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, когда данная инициатива может быть реализована.
Он отметил, что для реализации инициативы по продаже лекарств через «Почту России» не требуется пилотный проект. «В основном, это преимущественно мы, конечно, мы идем по пути по экстренным, потому что те препараты, которые нужны неэкстренно, люди, как правило, по рецептам заказывают через аптеки, получают и так далее. Жаропонижение точно должны быть. И в этом списке — обезболивающие препараты. Какие-то препараты должны быть для снятия спазмов и так далее», — рассказал министр.
Он добавил, что сейчас Минздрав думает включить в список еще пару препаратов, а самым сложным вопросом остаются рецептурные лекарства.
«Мы хотели бы в этом году, конечно, уже завершить (работу над проектом — ред.)», — сказал Мурашко.