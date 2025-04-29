Мурашко оценил возможность продажи лекарств через «Почту России»

Он отметил, что для реализации инициативы по продаже лекарств через «Почту России» не требуется пилотный проект. «В основном, это преимущественно мы, конечно, мы идем по пути по экстренным, потому что те препараты, которые нужны неэкстренно, люди, как правило, по рецептам заказывают через аптеки, получают и так далее. Жаропонижение точно должны быть. И в этом списке — обезболивающие препараты. Какие-то препараты должны быть для снятия спазмов и так далее», — рассказал министр.