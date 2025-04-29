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Филиппо: Макрон хочет обострить ситуацию на Украине при возможности мира

Во Франции негодуют из-за слов Макрона о России.

Источник: Комсомольская правда

Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо в социальной сети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров в обострении политической напряженности, несмотря на сохраняющиеся возможности для мирного разрешения украинского кризиса.

«В тот самый момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками из ЕС стремятся к обострению в сторону войны! Они хотят помешать миру!» — сказал Филиппо.

Кроме того, Филиппо отметил неожиданную инициативу Парижа по заключению с Варшавой «Договора о дружбе», запланированного на 9 мая.

Накануне Эммануэль Макрон выступил с заявлением по вопросу прекращения огня в украинском конфликте. Так, он сообщил, что в рамках усилий по установлению режима прекращения огня в Украине, ожидается ужесточение давления на Россию.