Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо в социальной сети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров в обострении политической напряженности, несмотря на сохраняющиеся возможности для мирного разрешения украинского кризиса.
«В тот самый момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками из ЕС стремятся к обострению в сторону войны! Они хотят помешать миру!» — сказал Филиппо.
Кроме того, Филиппо отметил неожиданную инициативу Парижа по заключению с Варшавой «Договора о дружбе», запланированного на 9 мая.
Накануне Эммануэль Макрон выступил с заявлением по вопросу прекращения огня в украинском конфликте. Так, он сообщил, что в рамках усилий по установлению режима прекращения огня в Украине, ожидается ужесточение давления на Россию.