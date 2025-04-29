Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Рязани сообщили о работе ПВО над городом, БПЛА летели в сторону нефтезавода

Жители Рязани рассказали о работе системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, враг пытается атаковать местный нефтезавод с помощью БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Звук БПЛА над Рязанью. Видео © Telegram / SHOT.

Очевидцы отметили, что около 0:50 ночи 29 апреля раздались как минимум пять громких взрывов в районе НПЗ. Эти звуки потрясли стёкла в близлежащих домах, а на автомобилях сработала сигнализация. Перед взрывами люди слышали звук пролетающих беспилотников. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, как средства ПВО успели сбить 51 украинский дрон менее чем за три часа вечером 28 апреля. Массированную атаку удалось отразить в период с 20:20 до 23:00 по московскому времени.