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Риск стать жертвой клещей растет: уже более 29 тысяч россиян обратились в больницы после укусов

В Роспотребнадзоре сообщили о росте вдвое количества обращений с укусами клещей.

Источник: Комсомольская правда

Россияне стали чаще обращаться в медучреждения после укусов клещей. Так, число пострадавших выросло за неделю в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Однако растет и число привитых граждан. В 2025 году почти 2 миллиона россиян прошли вакцинацию. Прививки позволяют переносить заболевания легче. На данный момент наибольшее число обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Тюменской, Московской и других областях.

«По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 29,8 тысячи граждан в связи с укусами клещей. Наблюдается обычная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту», — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом жители некоторых регионов страны стали меньше болеть гриппом. Такая ситуация наблюдается, например, в Тюменской и Калужской областях.