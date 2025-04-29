Риск стать жертвой клещей растет: уже более 29 тысяч россиян обратились в больницы после укусов

Россияне стали чаще обращаться в медучреждения после укусов клещей. Так, число пострадавших выросло за неделю в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Однако растет и число привитых граждан. В 2025 году почти 2 миллиона россиян прошли вакцинацию. Прививки позволяют переносить заболевания легче. На данный момент наибольшее число обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Тюменской, Московской и других областях.
«По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 29,8 тысячи граждан в связи с укусами клещей. Наблюдается обычная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту», — отметили в Роспотребнадзоре.
При этом жители некоторых регионов страны стали меньше болеть гриппом. Такая ситуация наблюдается, например, в Тюменской и Калужской областях.