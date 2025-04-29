Хабиб Нурмагомедов станет тренером экс-игрока «МЮ» перед дебютом в ММА

Российский боец предложил Эвра провести совместную тренировку, чтобы подготовиться к выходу на ринг. «Когда я тебя увижу, ты должен быть готов. Я научу тебя, как крушить людей», — заявил Хабиб Нурмагомедов в ролике в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).