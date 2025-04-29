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Мурашко: препараты для экстренной помощи будут отпускать через «Почту России»

В России через «Почту России» планируют отпускать препараты для экстренной помощи.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в 2025 году «Почта России» начнет отпускать ограниченный набор лекарств экстренного назначения, включая средства от температуры и боли. Инициативу планируется реализовать в 2025 году.

Ранее на заседании президиума Совета законодателей РФ Мурашко анонсировал возможность продажи лекарств через почтовые отделения в населённых пунктах, не имеющих аптек.

«Точно должны быть жаропонижающие средства, определенный список обезболивающих препаратов, должны быть спазмолитики и так далее», — уточнил Мурашко.

Министр также пояснил, что реализация инициативы намечена на текущий год. При этом он отметил, что наибольшие трудности возникнут при формировании перечня рецептурных медикаментов из-за сопутствующих рисков их свободной продажи.

Ранее Мурашко заявил, что в России выживаемость пациентов с раком увеличилась на 9%.