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В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа обращений россиян из-за укусов клещей

В России начался сезон активности клещей, и уже более 29,8 тысячи человек обратились за медицинской помощью после укусов этих опасных членистоногих. По данным Роспотребнадзора, такая динамика полностью соответствует обычным для весеннего периода показателям, однако цифры продолжают расти.

Источник: Life.ru

Особенно тревожная ситуация сложилась в Свердловской, Кемеровской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Новосибирской, Московской и Томской областях, Татарстане и Алтайском крае, где зафиксировано наибольшее количество обращений. В ведомстве отметили, что с начала года против клещевого энцефалита привились уже 1,9 миллиона россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала региональные власти усилить профилактические меры, особенно в популярных местах отдыха и лесопарковых зонах. А врач Александр Мясников в свою очередь напомнил о важности своевременной помощи при укусе — по его словам, существует определённый алгоритм действий, который может значительно снизить риски заражения опасными инфекциями.