В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа обращений россиян из-за укусов клещей

Особенно тревожная ситуация сложилась в Свердловской, Кемеровской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Новосибирской, Московской и Томской областях, Татарстане и Алтайском крае, где зафиксировано наибольшее количество обращений. В ведомстве отметили, что с начала года против клещевого энцефалита привились уже 1,9 миллиона россиян.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала региональные власти усилить профилактические меры, особенно в популярных местах отдыха и лесопарковых зонах. А врач Александр Мясников в свою очередь напомнил о важности своевременной помощи при укусе — по его словам, существует определённый алгоритм действий, который может значительно снизить риски заражения опасными инфекциями.