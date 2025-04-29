В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа обращений россиян из-за укусов клещей

Особенно тревожная ситуация сложилась в Свердловской, Кемеровской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Новосибирской, Московской и Томской областях, Татарстане и Алтайском крае, где зафиксировано наибольшее количество обращений. В ведомстве отметили, что с начала года против клещевого энцефалита привились уже 1,9 миллиона россиян.