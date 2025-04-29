Помощник президента РФ Патрушев: Контуры нашей победы уже просматриваются

Бойцы, сражающиеся на спецоперации, борются во имя искоренения идеологии нацизма. Так было и в годы Великой Отечественной войны. Россияне всегда будут чтить память защитников Родины, подчеркнул в интервью ТАСС помощник президента РФ Николай Патрушев.
Он также отметил, что контуры победы России «хорошо просматриваются». Солдаты ВС РФ самоотверженно сражаются, защищая страну. Примером для нынешних бойцов стало мужество героев Великой Отечественной войны.
«При этом сейчас, как и в годы Второй мировой войны, перед человечеством стоит выбор: новая кровопролитная бойня или справедливое мироустройство, где каждая страна имеет право на суверенитет и безопасность», — поделился мнением Николай Патрушев.
Российский лидер Владимир Путин объявил о перемирии в зоне проведения СВО в дни празднования юбилея Победы. Москва рассчитывает на отклик со стороны Киева.