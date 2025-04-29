В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести 100%-ные льготы для педагогов на посещение учреждений культуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным введение 100%-ной льготы для педагогов на посещение учреждений культуры как важного инструмента интеграции образовательной и культурной среды в единое пространство», — сказано в письме.
По мнению Лантратовой, материальное положение педагогов остаётся проблемным. Ссылаясь на данные Росстата, депутат Госдумы сообщила, что средняя зарплата учителей в начале 2024 года составила 58 109 рублей, что на 30% ниже средней по России, а в ряде регионов реальные доходы педагогов ещё ниже — часто на уровне минимального размера оплаты труда, что снижает привлекательность профессии и усугубляет кадровый дефицит.
В письме уточняется, что педагогическое сообщество России насчитывает около 2 миллионов человек, включая воспитателей, учителей и преподавателей вузов, и их вклад в развитие образования, культуры и духовных ценностей молодежи огромен, что требует дополнительных мер поддержки и стимулов.
Отмечается, что данная инициатива поможет расширить доступ педагогов к культурным ресурсам, повысит статус профессии и укрепит связь образования и культуры в обществе, а также станет значимой мерой социальной поддержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста.