В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры

По мнению Лантратовой, материальное положение педагогов остаётся проблемным. Ссылаясь на данные Росстата, депутат Госдумы сообщила, что средняя зарплата учителей в начале 2024 года составила 58 109 рублей, что на 30% ниже средней по России, а в ряде регионов реальные доходы педагогов ещё ниже — часто на уровне минимального размера оплаты труда, что снижает привлекательность профессии и усугубляет кадровый дефицит.