Европейские государства срывают мирные переговоры, касающиеся Украины, заявил Александр Дубинский.
Украинский парламентарий подчеркнул, что речь идёт о Британии, Франции, Чехии, а также странах Прибалтики. Они срывают переговоры ради собственной выгоды.
«Все те же Франция, Британия, британские прибалтийские прокси, Чехия — где глобалисты сделали президентом генерала НАТО и отмывают деньги на поставках оружия на Украину», — написал Дубинский в Telegram.
Он выразил мнение, что эти государства не способны оказать никакой стратегической поддержки украинской стороне. Они намерены продлить конфликт для того, чтобы заработать «как можно больше».
Помимо этого, целью является «удержание Зеленского у власти», это связно с тем, что Зеленский стал «гарантом таких заработков».
Ранее Дубинский заявил, что Зеленский врал, высказываясь о своей «готовности» к завершению конфликта на Украине.