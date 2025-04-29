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Дубинский: Европа срывает мирные переговоры по Украине

Британия и Франция срывают переговоры ради собственной выгоды.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства срывают мирные переговоры, касающиеся Украины, заявил Александр Дубинский.

Украинский парламентарий подчеркнул, что речь идёт о Британии, Франции, Чехии, а также странах Прибалтики. Они срывают переговоры ради собственной выгоды.

«Все те же Франция, Британия, британские прибалтийские прокси, Чехия — где глобалисты сделали президентом генерала НАТО и отмывают деньги на поставках оружия на Украину», — написал Дубинский в Telegram.

Он выразил мнение, что эти государства не способны оказать никакой стратегической поддержки украинской стороне. Они намерены продлить конфликт для того, чтобы заработать «как можно больше».

Помимо этого, целью является «удержание Зеленского у власти», это связно с тем, что Зеленский стал «гарантом таких заработков».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский врал, высказываясь о своей «готовности» к завершению конфликта на Украине.