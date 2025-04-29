Египетская авиакомпания сократит рейсы из РФ

«Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines уведомила российские авиационные власти о возникших трудностях при выполнении международных рейсов. На фоне систематических задержек вылетов перевозчику пришлось пересмотреть свою полетную программу перед стартом туристического сезона для трех российских туроператоров — Coral Travel, Fun & Sun и Anex Tour», — сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Росавиации и Минтрансе. Издание отмечает, что причиной пересмотра полетной программы стала нехватка самолетов из-за вторичных санкций, а также систематические задержки рейсов, вызванные угрозами безопасности полетов.