Президент Палестины намерен приехать в РФ и провести переговоры с Путиным 10 мая

Президент Палестины Махмуд Аббас запланировал официальный визит в Российскую Федерацию на 8 мая. При этом ключевым событием поездки станут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, запланированные на 10 мая. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на посла страны в Москве Абдель Хафиза Нофаля.