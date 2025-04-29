Президент Палестины намерен приехать в РФ и провести переговоры с Путиным 10 мая

Президент Палестины Махмуд Аббас запланировал официальный визит в Российскую Федерацию на 8 мая. При этом ключевым событием поездки станут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, запланированные на 10 мая. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на посла страны в Москве Абдель Хафиза Нофаля.
По информации посла, визит палестинского лидера в Москву запланирован на 8 мая — дату, когда он присоединится к празднованию Дня Победы. Основные политические консультации с российским президентом намечены на 10 мая.
Посол также подчеркнул особую значимость предстоящих переговоров в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и усиливающегося давления на палестинское население.
Предыдущая встреча двух лидеров проходила в октябре 2024 года во время саммита БРИКС в Казани. Тогда Аббас и Путин тоже обсуждали события в эксклаве.
Ранее Владимир Путин пригласил премьера Мьянмы на празднование 80-летия Великой Победы в Москве.