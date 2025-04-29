NY Post: Трамп аннулировал 4000 виз для студентов, привлекавшихся за нападение

Большинство из студентов, оставшихся без виз, совершали преступления на территории США. Их привлекали к ответственности за поджоги, грабежи, торговлю людьми. Однако никаких последствий для преступников не было. Некоторые студенты привлекались даже по статьям о домашнем насилии.