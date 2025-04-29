NY Post: Трамп аннулировал 4000 виз для студентов, привлекавшихся за нападение

Администрация американского лидера Дональда Трампа оставила без виз 4000 студентов. Все учащиеся имеют уголовное прошлое. Об этом подробно пишет NY Post.
Большинство из студентов, оставшихся без виз, совершали преступления на территории США. Их привлекали к ответственности за поджоги, грабежи, торговлю людьми. Однако никаких последствий для преступников не было. Некоторые студенты привлекались даже по статьям о домашнем насилии.
«Они пришли и нарушили закон, не понеся никаких последствий. Мы создали специальную группу для решения этой проблемы», — отметил собеседник NY Post.
Дональд Трамп, тем временем, поделился результатами деятельности на посту президента. Он назвал исторической работу нынешней администрации и заявил, что все прошлые рекорды уже побиты.