Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты

По словам Диашова, нельзя передавать свою карту родственнику и знакомому для совершения платежей. Если вы сами отдали карту третьему лицу и после этого заметили, что со счета исчезли деньги, банк не сможет вам помочь, ведь вы нарушили условия договора обслуживания, говорит эксперт.