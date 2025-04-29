Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. За использование чужой банковской карты грозит штраф и даже тюрьма, рассказал агентству «Прайм» председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.
По его словам, за совершение покупок по найденной на улице банковской карте могут привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкции различные — штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.
«Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства», — указал эксперт.
Помимо этого, придется возместить владельцу потраченные средства, комиссии банка и возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.
По словам Диашова, нельзя передавать свою карту родственнику и знакомому для совершения платежей. Если вы сами отдали карту третьему лицу и после этого заметили, что со счета исчезли деньги, банк не сможет вам помочь, ведь вы нарушили условия договора обслуживания, говорит эксперт.