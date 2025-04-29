В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

«Комиссию не должны взимать ни при оплате в банке, ни через онлайн-сервисы. Если с вас все же удержали комиссию — обращайтесь в банк с письменной претензией. В случае отказа — нужно подать жалобу в Банк России или в Роспотребнадзор», — заключил он.