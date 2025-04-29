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В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Депутат Якубовский: льготники могут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и участники СВО могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Важное решение — категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Льгота распространяется на пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также членов семей погибших или умерших участников СВО, Великой Отечественной войны и других боевых действий», — сказал Якубовский.

Парламентарий отметил, что данная мера касается оплаты как основной суммы платежей, так и пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

«Комиссию не должны взимать ни при оплате в банке, ни через онлайн-сервисы. Если с вас все же удержали комиссию — обращайтесь в банк с письменной претензией. В случае отказа — нужно подать жалобу в Банк России или в Роспотребнадзор», — заключил он.