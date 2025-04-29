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Захарова: накачивание ВСУ оружием ведёт к росту терроризма в мире

Захарова заявила, что киевский режим является настоящей террористской ячейкой.

Источник: Аргументы и факты

Накачивание Вооружённых сил Украины оружием ведёт к росту терроризма во всём мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что киевский режим наращивает террористическую активность из-за провала ВСУ на поле боя.

«Мы регулярно говорим о террористической сущности, экстремистской идеологии киевского режима. Катастрофа на поле боя заставляет этих неонацистов наращивать террористическую активность», — сказала Захарова в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, она подчеркнула, что ответственность за это несёт и Киев, и его спонсоры из Североатлантического альянса, которые накачивают его вооружением и деньгами.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим является настоящей террористской ячейкой. Она прокомментировала высказывание секретаря комитета Верховной рады Романа Костенко об участии спецслужб Украины в убийстве генерала Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика.