Накачивание Вооружённых сил Украины оружием ведёт к росту терроризма во всём мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что киевский режим наращивает террористическую активность из-за провала ВСУ на поле боя.
«Мы регулярно говорим о террористической сущности, экстремистской идеологии киевского режима. Катастрофа на поле боя заставляет этих неонацистов наращивать террористическую активность», — сказала Захарова в беседе с газетой «Известия».
Кроме того, она подчеркнула, что ответственность за это несёт и Киев, и его спонсоры из Североатлантического альянса, которые накачивают его вооружением и деньгами.
Ранее Захарова заявила, что киевский режим является настоящей террористской ячейкой. Она прокомментировала высказывание секретаря комитета Верховной рады Романа Костенко об участии спецслужб Украины в убийстве генерала Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика.