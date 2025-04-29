Минобороны опубликовало некролог о военачальнике и офицере Ярославе Москалике

25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. В Министерстве обороны офицера охарактеризовали как «талантливого военачальника». Он руководил группой, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне спецоперации. Соответствующий некролог опубликовал Минобороны России в газете «Красная звезда».
В колонке упомянули награды, полученные Ярославом Москаликом. Он удостоился орденов «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги». Кроме того, генерал-лейтенанта наградили Почетной грамотой Президента России и медалями Министерства обороны РФ.
«Минобороны России с глубоким прискорбием сообщает, что 25 апреля 2025 года трагически погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович», — гласит первый абзац некролога.
Военачальник скончался после подрыва автомобиля. Один из украинских агентов Игнат Кузин уже задержан. Ему предъявили обвинение в теракте и изготовлении подрывных средств.