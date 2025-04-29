Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов перед реваншем

Как сообщал Life.ru, бой-реванш между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 19 июля. 38-летний Усик, имеющий 23 победы без единого поражения в профессиональной карьере, будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и WBC. Также он попытается отобрать у Дюбуа титул IBF. У британца в арсенале 22 победы и два поражения.