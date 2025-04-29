Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов перед реваншем

Чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем, который состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В ходе встречи лицом к лицу Дюбуа не сдержался и толкнул Усика.

Источник: Life.ru

Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / REDFURYMMA.

Украинский боксёр сделал выпад ногой в сторону Дюбуа, а тот встал в боевую стойку. На происходящее успели среагировать организаторы, которые сразу подбежали и встали между боксёрами.

Как сообщал Life.ru, бой-реванш между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 19 июля. 38-летний Усик, имеющий 23 победы без единого поражения в профессиональной карьере, будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и WBC. Также он попытается отобрать у Дюбуа титул IBF. У британца в арсенале 22 победы и два поражения.