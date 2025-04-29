Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Людям, страдающим аллергическим ринитом, рекомендуется включить в рацион масло черного тмина, его употребление способствует снижению симптомов заболевания, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«Масло стимулирует активность макрофагов и увеличивает выработку интерферона, что подтверждено в исследованиях на людях с аллергиями и аутоиммунными состояниями. Например, прием одного грамма масла в день снижал симптомы аллергического ринита у 70% пациентов, согласно исследованию от 2021 года», — рассказала Тен.
По словам врача, масло черного тмина также способно защищать слизистую желудка от язв и улучшать моторику кишечника. При местном применении масло ускоряет заживление ран, уменьшает проявление экземы и акне.
В сезон простуд масло можно применять для профилактики ОРВИ. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит, его можно употреблять курсами по рекомендации врача, а также как дополнение к диете при диабете и гиперлипидемии.
Несмотря на пользу, при превышении дозировки масла возможны расстройства ЖКТ, такие как тошнота и метеоризм.
«Противопоказанием к употреблению является беременность, так как масло стимулирует гладкую мускулатуру, повышая риск выкидыша. Также стоит отказаться от него при острых заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит, язва в стадии обострения. Трансплантация органов тоже является противопоказанием, так как масло повышает риск их отторжения из-за иммуностимуляции», — добавила Тен.