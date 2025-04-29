Американцу предъявили обвинения в изнасиловании трупа в метро Нью-Йорка

Полицейские Нью-Йорка задержали и предъявили обвинения мужчине, который в начале апреля осквернил тело погибшего в городском метро, сообщает The Washington Times.
Злоумышленником оказался 44-летний Феликс Рохас. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании первой степени.
Как сообщает издание, Рохаса вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. На видео видно, как обвиняемый совершает насильственные действия сексуального характера над телом пассажира, который умер прямо в вагоне нью-йоркского метрополитена.
В полиции рассказали, что жертва оказалась в метро 8 апреля около восьми вечера по местному времени. Смерть наступила по естественным причинам.
Рохас спустился в подземку около 23.00. Он 45 минут ехал в метро, прежде чем обнаружил тело будущей жертвы. Сообщается, что сначала он обокрал ее, а после — надругался.
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