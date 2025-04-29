Пляж превратился в хоррор: В США на берег выбросило рыбу-каннибала с зубами-клыками

Длиннорылые алепизавры славятся своей пугающей внешностью: их зубы напоминают клыки, а тело имеет змеевидную форму. Интересно, что данная особь была практически целой, что редкость для этого вида, так как обычно на побережье находят лишь части рыб. Студенистое мясо длиннорылых алепизавров привлекает чаек, которые не упускают возможности полакомиться нечастой добычей.