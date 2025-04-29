Пляж превратился в хоррор: В США на берег выбросило рыбу-каннибала с зубами-клыками

«Когда нам показали фотографию, это был такой свежий, великолепный экземпляр, что мы подумали: “Милашка, мы собираемся пойти и купить его”, — цитирует People сотрудницу местного океанариума.
Это создание получило прозвище «рыба-каннибал» за свою склонность поедать не только сородичей, но и представителей около 90 других видов морских обитателей.
Сотрудники Seaside Aquarium обнаружили в желудке рыбы непереваренные останки кальмара, рыбы и даже осьминога. Подобные находки вызывают интерес у учёных, которые изучают уникальные привычки питания этих загадочных созданий.
Длиннорылые алепизавры славятся своей пугающей внешностью: их зубы напоминают клыки, а тело имеет змеевидную форму. Интересно, что данная особь была практически целой, что редкость для этого вида, так как обычно на побережье находят лишь части рыб. Студенистое мясо длиннорылых алепизавров привлекает чаек, которые не упускают возможности полакомиться нечастой добычей.
Эти рыбы обитают в акваториях от южной части Берингова моря до Чили и предпочитают охотиться на большой глубине, что делает их ещё более загадочными для исследователей.
Ранее Life.ru рассказывал, как на Канарах на берег выбросило рыбу-предвестника «Судного дня». В свете подобных находок эксперты начали задаваться вопросом: что же еще скрывают глубины океана. Биолог объяснил, о каком катаклизме свидетельствует появление таких рыб.