Дмитриев заявил о наступлении будущего после поста о людях с чипами Neuralink

Уже третьему человеку успешно внедрили чип от компании Neuralink. На эксперимент согласился Брэдфорд Смит. Он перенес имплантацию мозгового чипа. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал пост Брэдфорда Смита.