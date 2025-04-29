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Дмитриев заявил о наступлении будущего после поста о людях с чипами Neuralink

Мозговой чип Neuralink успешно внедрили третьему человеку.

Источник: Комсомольская правда

Уже третьему человеку успешно внедрили чип от компании Neuralink. На эксперимент согласился Брэдфорд Смит. Он перенес имплантацию мозгового чипа. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал пост Брэдфорда Смита.

Чипированный пользователь написал, что может печатать посты «своим мозгом». Последняя публикация создана именно таким образом.

«Будущее уже наступило», — ответил Кирилл Дмитриев на пост Брэдфорда Смита.

Впервые компания Neuralink вживила мозговой имплант человеку в январе 2024 года. Ему удалось успешно восстановиться. По данным компании, результаты многообещающие. Илон Маск отметил, что это устройство позволит людям писать, используя силу мысли.